УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ

Евросоюз пока не намерен открывать границы для граждан США, Бразилии и России.

27 июня 2020, 11:17
евросоюз
Евросоюз откроет границы с 1 июля, но не для всех / Reuters

Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств, включая Южную Корею и Новую Зеландию. Но окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован. Войдет ли в него Украина – неизвестно. Ожидается, что список будет обнародован в субботу к вечеру, 27 июня.

Об этом сообщает DW.com.

Накануне послы стран-участниц Евросоюза согласовали строгие критерии, по которым будут снимать ограничения на въезд. Кроме того, дипломаты достигли политической договорённости по проекту списка из 18 стран для открытия границ с 1 июля.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.

К слову, эти три страны входят в первую тройку лидеров по количеству случаев заражения коронавирусом.

  • США. В стране зарегистрировали 2 467 837 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 125 039 человек.
  • Бразилия – 1 274 974 зараженных и 55 961 жертва COVID-19.
  • Россия. Подтверждены 619 936 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8770 человек.

Читайте такжеГраницы ЕС для украинцев останутся закрытыми после 1 июля - СМИНапомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что власти Евросоюза согласовали предварительный список стран, для жителей которых будет разрешен въезд с 1 июля.

В предварительный список не вошли Россия, Бразилия и США. Есть ли в списке Украина — в статье не говорится.

По информации издания, среди стран, из которых разрешат въезд, есть Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам.

Ориентиром для составления списка являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Для посещения Евросоюза с 1 июля необходимо, чтобы количество заболевших было в пределе 20 человек на 100 тысяч.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

коронавирус новости новости Европы граница карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:30
Украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта: Шмыгаль назвал причину
11:17
Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ Видео
11:08
Смерть костям и тонкой талии: популярная каша оказалась опасна для здоровья Видео
11:00
Погода в июле 2020: Укргидрометцентр обещает аномальную температуру Видео
10:40
С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках
10:20
Резкий скачок COVID-19 в Украине: эпидемиолог назвала три причины Видео
10:06
Киеву и 12 областям приготовиться: Степанов анонсировал усиление карантина Видео
10:03
У Украины еще есть шанс вернуть умы молодежи на Донбассе и в Крыму мнение
09:40
Украинцам в июле готовят повышение тарифов на электроэнергию на 20% Видео
09:28
"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19 Видео
09:15
Харьковский миллионер погряз в судах и долгах – СМИ
09:08
Украину тряхнули сразу 2 землетрясения за сутки: как проверить свою область Видео
09:00
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больных Видео
08:45
Паводки на Западной Украине - отличный повод освоить миллионы мнение
08:45
Плохие прически, которые яростно портят волосы - фото Фото
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июня: хороший доход, зависимость и тяжелые осложнения Видео
08:07
Минздрав готовится к росту числа больных коронавирусом Видео
07:22
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек Видео
07:15
С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки Фото
06:54
Шансов интегрировать "ЛДНР" обратно в Украину практически не осталось мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять