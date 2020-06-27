Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ

Евросоюз откроет границы с 1 июля, но не для всех / Reuters

Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств, включая Южную Корею и Новую Зеландию. Но окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован. Войдет ли в него Украина – неизвестно. Ожидается, что список будет обнародован в субботу к вечеру, 27 июня.

Об этом сообщает DW.com.

Накануне послы стран-участниц Евросоюза согласовали строгие критерии, по которым будут снимать ограничения на въезд. Кроме того, дипломаты достигли политической договорённости по проекту списка из 18 стран для открытия границ с 1 июля.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.

К слову, эти три страны входят в первую тройку лидеров по количеству случаев заражения коронавирусом.

США. В стране зарегистрировали 2 467 837 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 125 039 человек.

В стране зарегистрировали 2 467 837 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 125 039 человек. Бразилия – 1 274 974 зараженных и 55 961 жертва COVID-19.

– 1 274 974 зараженных и 55 961 жертва COVID-19. Россия. Подтверждены 619 936 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8770 человек.

Читайте такжеГраницы ЕС для украинцев останутся закрытыми после 1 июля - СМИНапомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что власти Евросоюза согласовали предварительный список стран, для жителей которых будет разрешен въезд с 1 июля.

В предварительный список не вошли Россия, Бразилия и США. Есть ли в списке Украина — в статье не говорится.

По информации издания, среди стран, из которых разрешат въезд, есть Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам.

Ориентиром для составления списка являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Для посещения Евросоюза с 1 июля необходимо, чтобы количество заболевших было в пределе 20 человек на 100 тысяч.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.