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Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBC

Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости.

30 июня 2020, 09:28
Таможня, Евросоюз
Границы Евросоюза для украинцев пока закрыты / viza.md

Евросоюз уже завтра откроет границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

Об этом пишет сообщает ВВС.

По данным издания, в список вошли:

  • Черногория
  • Сербия
  • Грузия
  • Канада
  • Алжир
  • Австралия
  • Япония
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай.

Кроме того, Евросоюз готов открыть границы для граждан Китая, но только в том случае, если китайские власти предложат взаимное соглашение для путешественников из ЕС.

Процедура ЕС по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.

Сообщается, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.

Туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.

Читайте такжеНовый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с УкраинойНапомним, ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.

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