Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBC

Евросоюз уже завтра откроет границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.
Об этом пишет сообщает ВВС.
По данным издания, в список вошли:
- Черногория
- Сербия
- Грузия
- Канада
- Алжир
- Австралия
- Япония
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай.
Кроме того, Евросоюз готов открыть границы для граждан Китая, но только в том случае, если китайские власти предложат взаимное соглашение для путешественников из ЕС.
Процедура ЕС по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.
Сообщается, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.
Туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.
Читайте такжеНовый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с УкраинойНапомним, ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован.
По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.
В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.