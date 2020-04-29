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В Украине разрешили работу рынков: названа дата и условия

29 апреля 2020, 14:35

Работа рынков может быть возобновлена при условии соблюдения санитарных норм.

рынок, карантин
Работу рынков возобновят при соблюдении ряда условий / УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы продовольственных рынков.

В соответствии с решением, принятым на заседании правительства в среду, 29 апреля, рынки снова откроются с 1 мая.

В распоряжении Кабмина, в частности, говориться, что работа рынков может быть возобновлена при условии соблюдения санитарных норм продавцами и посетителями.

При этом все находящиеся на территории торговых площадей должны иметь индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.

Читайте такжеВ Минздраве назвали главные условия для открытия продуктовых рынковПо словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, решение Кабинета министров об открытии продовольственных и аграрных рынков дает право запустить 872 рынка по всей стране.

"Только что принято постановление, которое завтра будет опубликовано в Урядовом курьере, после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет возобновлена при соблюдении определенных условий. При соблюдении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом. И будут дополнительные элементы контроля – это участие двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине отрывается 872 рынка", - подчеркнул он.

Петрашко добавил, что мониторинг работы рынков будет проходить ежедневно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что после 11 мая в Украине будут использовать инструмент адаптивного регионального карантина, который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания COVID-19.

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