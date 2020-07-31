Смена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила

Карантин 2020 - как часто будут обновлять зоны карантина в Украине / УНИАН

Карантин в Украине меняется: теперь каждый отдельный регион входит в одну из четырех зон (есть красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны). Сменить зону можно будет после пересмотра эпидемиологической ситуации, который будет проводиться раз в неделю – каждую пятницу.

Уже известно, в какой зоне какие правила карантина действуют.

"Если мы говорим о зеленой зоне, то там будут действовать правила, установленные по стране... Желтая зона – это зона буферная, которая должна настораживать. Оранжевая зона, кроме предыдущих зон, ограничивает заведения размещения, устанавливаются жесткие ограничения по массовым мероприятиям. В красных зонах устанавливаются дополнительные ограничения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов после очередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Он отметил, что новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 начнут действовать с 3 августа.

Пока что в красную зону попали лишь города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Детальнее читайте в нашем материале Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны.

Напомним, по состоянию 31 июля, в Украине зафиксированы 69884 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1090.