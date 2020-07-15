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Карантин сокрушил экономику богатейшего государства: эксперт сделал печальный прогноз

Жесткий карантин может привести к колоссальному экономическому кризису.

15 июля 2020, 03:50
Сингапур
Процветающий Сингапур столкнулся с жестким экономическим кризисом / Reuters

Эксперты зафиксировали падение экономики Сингапура – одного из наиболее развитых и процветающих государств – на 41,2%. Данный показатель стал одним из негативных индикаторов экономического кризиса мировой экономики.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Первые данные в Азии по ВВП за второй квартал, согласно которым валовой внутренний продукт одного из лидеров мировой экономики Сингапура сократился на 41,2%, демонстрируют всю серьезность кризиса, связанного с масштабами распространения коронавирусной инфекции.

Причиной таких показателей Сингапура называют жесткие карантинные ограничения, которые ввели в стране по причине эпидемии COVID-19.Читайте такжеВ Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19

По словам главного эксперта по экономике Азиатско-Тихоокеанского региона Роба Карнела в ING Bank, пример Сингапура показывает, что произойдет с экономическими показателями других государств, которые ввели похожие противоэпидемиологические меры.

"Если вы хотите сделать из этого выводы, то это то, что случится с экономиками, которые вводили похожий локдаун", - полагает Карнел.

В годовом выражении ВВП Сингапура снизился на 12,6%. Второй квартал кряду в государстве фиксируют сокращение экономики, что сигнализирует процесс технической рецессии. Согласно ожиданиям властей, годовой ВВП должен снизиться до 7%. Это максимальный спад в истории государства.

Напомним, в начале пандемии COVID-19 экономический аналитик Джесси Коломбо заявил, что мировые государства могут столкнуться с очень сложной экономической ситуацией, которой не было даже в кризисный 2008 год.

Сингапур экономика коронавирус карантин
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