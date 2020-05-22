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Смягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсаду

22 мая 2020, 03:22

Выход из карантина будет происходит поэтапно.

детсад
Выход из карантина будет происходит поэтапно. / reporter-ua.com

После открытия детских садов дети, которые будут находиться в них, будут пребывать под риском заражения коронавирусом, рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Чтобы обезопасить их, нужно принимать специальные меры, подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24.

"Выход из карантина происходит поэтапно – и это правильно. Очень важно, чтобы не все люди, не все заведения начали вести активный образ жизни. Здесь ситуация зависит от нескольких факторов. Во-первых, общественный транспорт и заведения, которые открываются, они должны выполнять определенные правила. С другой стороны, люди, которые будут пользоваться транспортом и ходить в заведения, также должны придерживаться правил, введенных во время карантина", - отметила врач.

Она также рассказала о мероприятиях в детских садах, которые помогут уменьшить концентрацию вируса в помещениях.

"Конечно дети не будут придерживаться расстояния в 1,5 метра, но мы знаем, что дети – это возрастная группа, которая практически не болеет коронавирусом. Случаев меньше и дети переносят их легче. Относительно садиков, важна не столько дистанция, как правильное проветривание помещения, где находятся дети, ведь правильный поток воздуха будет уменьшать концентрацию воздуха", - добавила Мухарская.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 июня в Киеве начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов.

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