Откроют метро, магазины и кинотеатры: СМИ узнали, как в Украине отменят карантин

Карантин, Киев / УНИАН

В Украине рассматривают предварительные планы отмены карантина, согласно которым есть две даты: 12 и 18 мая.

По предварительному плану Минздрава, с 12 мая для украинцев откроют парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские, магазины канцелярии, автомойки и веломагазины, спортзалы, гостиницы, кинотеатры и театры.

Как пишет Obozrevatel, в конце мая и в начале июня полноценно заработает метро, рестораны и кафе, учреждения культуры.

Как выяснили журналисты, открывать будут не все заведения, а те, которые смогут придерживаться санитарных требований. План вступит в силу при условии, если в Украине количество инфицированных не вырастет выше 5% ежедневно.

Читайте такжеОтмена карантина: в Слуге народа выдвинули требование ШмыгалюПри этом в Кабмине обратили внимание на то, что полное послабление возможно лишь после того, когда случаи заражения не будут проявляться вообще.

"Только единичные случаи. Тогда можно считать, что коронавируса в Украине больше нет. Но никто в мире не может вам точно назвать такую дату. Мы пока видим вполне обнадеживающую динамику. Ожидали, что еще на прошлой неделе будет вспышка. 23 апреля у нас было плюс 578 случаев. Это антирекорд. Хороших новостей две: ожидалось, что может быть еще больше; сразу после этого количество выявленных случаев пошло на спад", – пояснили журналистам в Кабмине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин в Киеве начнут поэтапно отменять после майских праздников.

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При этом в случае, если статистика заражений китайским коронавирусом не будет ухудшаться, то с 12 мая отмена карантина в Киеве станет реальностью.