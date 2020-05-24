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Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: подробная статистка

24 мая 2020, 11:40

Опубликованы данные о переходе на 2-й этап смягчения карантина.

Скорая помощь, коронавирус
Украина переходит на 2-й этап смягчения карантина / УНИАН

В Украине опубликовали обновленную статистку относительно готовности областей к смягчению карантина.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 24 мая 9 областей не соответствуют критериям перехода на 2 этап смягчения карантина.

Обратим внимание, что в качестве расчетных принимаются во внимание следующие показатели: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Показателю инцидентности не соответствуют (при граничном показателе 12 на 100 тысяч населения):

  • Волынская область (15,13);
  • Закарпатская область (14,04);
  • Киевская область (12,46);
  • Львовская область (12,51);
  • Ровенская область (25,24);
  • Черновицкая область (37,06).

Показателю количества тестирований на 100 тысяч населения (не менее 12 на 100 тысяч населения) не соответствуют:

  • Днепропетровская область (10,01);
  • Донецкая область (8,13);
  • Луганская область (7,66).

В Минздраве отметили, что во всех областях заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, не превышает 50%.

/ moz.gov.ua

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Напомним, в Украине зарегистрировано 20 986 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине от вируса умерли 617 человек, выздоровели – 7 099.

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