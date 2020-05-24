Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: подробная статистка

Опубликованы данные о переходе на 2-й этап смягчения карантина.
В Украине опубликовали обновленную статистку относительно готовности областей к смягчению карантина.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 24 мая 9 областей не соответствуют критериям перехода на 2 этап смягчения карантина.
Обратим внимание, что в качестве расчетных принимаются во внимание следующие показатели: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.
Показателю инцидентности не соответствуют (при граничном показателе 12 на 100 тысяч населения):
- Волынская область (15,13);
- Закарпатская область (14,04);
- Киевская область (12,46);
- Львовская область (12,51);
- Ровенская область (25,24);
- Черновицкая область (37,06).
Показателю количества тестирований на 100 тысяч населения (не менее 12 на 100 тысяч населения) не соответствуют:
- Днепропетровская область (10,01);
- Донецкая область (8,13);
- Луганская область (7,66).
В Минздраве отметили, что во всех областях заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, не превышает 50%.
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Напомним, в Украине зарегистрировано 20 986 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине от вируса умерли 617 человек, выздоровели – 7 099.