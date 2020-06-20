Киев застыл на пороге ужесточения карантина: когда вернут ограничения

Карантин в Киеве могут ужесточить / УНИАН

Коронавирус в Киеве уже нашли у более 4 тысяч человек. Показатель заболеваемости коронавирусом в столице сейчас высокий, поэтому город может вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям, завил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Столичный мэр обратил внимание на то, что ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

"На сегодняшний день в Киеве 15 на 100 тысяч населения. Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

Читайте такжеКарантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, в Александровской больнице в Киеве переполнены реанимации, а уменьшения количества смертей от опасного вируса, к сожалению, не наблюдается. Об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

"Мы не видим уменьшения смертей. У нас переполнено отделение реанимации. Восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех находятся на аппарате искусственной вентиляции легких и уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью, и больные, к сожалению, умирают", - сказала Антоненко.