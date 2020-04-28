Киев оживет после "майских": как будет выходить из карантина столица

Карантин в Киеве начнут отменять с 12 мая / УНИАН

Карантин в Киеве из-за коронавируса начнут поэтапно отменять после майских праздников. По состоянию на 28 апреля коронавирус в Киеве выявили у 1298 человек. Ситуация складывается так, что постепенно город оживет, и карантин 2020 останется в истории. Если статистика заражений китайским коронавирусом не будет ухудшаться, то с 12 мая отмена карантина в Киеве станет реальностью.

На первом этапе ослабления карантина в Киеве планируют разрешить работу небольших магазинов с условием соблюдения масочного режима и определенных условий безопасности. Торговым центрам и школам открыться не разрешат, заявил 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

"На первом этапе в Киеве позволим работу непродовольственных магазинов до 300 кв метров с условием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв метров. При условии обязательной санобработки помещений дважды в день", - уточнил мэр Киева.

По его словам, большие ТЦ и магазины не откроются. Смогут заработать парикмахерские и салоны красоты. Но есть одно условие – нужно будет предварительно записаться, и можно одновременно обслуживать не больше 1 клиента.

Также стало известно, что в Киеве позволят открыть кофейни и рестораны, но они смогут работать только на вынос с условием обработки помещения дважды в день.

"Позволим работу временных сооружений (МАФы - Ред.) с запретом употребления еды и напитков на месте. Будут работать небольшие предприятия по производству непродовольственных товаров, ателье, бытовые услуги с условием присутствия не больше 1 человека на 10 квадратных метров", - заявил Виталий Кличко.

Также, по словам мэра Киева, будет разрешены работа адвокатов и нотариусов.

"Откроем столичные парки и скверы. Гулять можно будет группами не более 2 людей, если с детьми - двое взрослых и детей. Также смогут работать автокинотеатры. Мы надеемся, что правительство на этой неделе внесет рынки в список объектов, которые могут работать", - сказал Кличко.

Добавим, что карантин в Украине продлили до 11 мая, а перед этим ограничения действовали до 24 апреля.

Читайте такжеВ Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условиеНапомним, ранее в Кабмине анонсировали возможное сокращение сроков карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам премьера Дениса Шмыгаля, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.