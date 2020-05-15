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Когда в Украине пустят общественный транспорт: в Минздраве дали ответ

15 мая 2020, 21:05

Общественный транспорт возобновит работу по сценарию адаптивного карантина.

коронавирус,транспорт
Новые правила могут начать действовать уже с 22 мая / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине могут начать действовать ослабления карантинных ограничений в отношении работы наземного общественного транспорта.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, новые правила могут начать действовать уже с 22 мая, когда соответствующее предложение подаст Министерство здравоохранения в Кабинет министров.

"Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Скорее всего, что мы будем подавать правительству на рассмотрение Кабинета министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт", - отметил замминистра здравоохранения.

В то же время Ляшко уточнил, что общественный транспорт возобновит работу только по сценарию адаптивного карантина именно в тех регионах, которые будут отвечать критериям, разработанным Министерством здравоохранения.

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"Их также подадим в Кабинет министров Украины для того, чтобы были утверждены вместе с условиями адаптивного карантина", - добавил главный санврач Украины.

Напомним, Министерство инфраструктуры разработало специальный трехэтапный план возобновления пассажирских перевозок в Украине

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