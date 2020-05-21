В Минздраве назвали области, готовые к новому смягчению карантина

13 областей Украины готовы к новому смягчению карантина / УНИАН

Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин прокомментировал ситуацию вокруг подготовки второго этапа смягчения карантина в Украине.

По его словам, в некоторых областях Украины уже есть все условия перехода к новому этапу смягчения карантина.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - рассказал он в комментарии Lb.ua.

Он подчеркнул, что на сайте Минздрава и ЦОЗ опубликуют таблицу по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, отражая готовность каждой области смягчать карантин.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что не соответствуют необходимым критериям по смягчению карантина Черновицкая, Волынская и Ровенская области.