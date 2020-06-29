Названы счастливчики, которым не нужна самоизоляция при въезде в Украину

Карантин 2020 - от кого не требуют самоизоляции при въезде в Украину / УНИАН

Самоизоляция при въезде в Украину не распространяется на абитуриентов, которые приехали с оккупированных территорий, и тех людей, у которых ПЦР-тест показал отсутствие коронавируса.

"Если мы говорим об изменениях, которые были внесены на последнем заседании Кабинета министров, то мы разрешили, если человек приезжает из временно оккупированных территорий или из-за границы, так называемой "красной зоны", он должен установить приложение Дій вдома, начать проходить самоизоляцию", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник.

При этом он добавил, что если украинцы с оккупированных территорий сдадут ПЦР-тест и тот окажется отрицательным – то их также избавят от самоизоляции.

Ранее МОЗ сообщил, что по состоянию на 29 июня не готовы к ослаблению карантина Киев и еще 12 областей. В частности, в Киеве показатель загруженности коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет почти 39%.

Напомним, по состоянию на утро 29 июня, в Украине официально зарегистрированы 43 628 случаев заражения COVID-19. В том числе за последние 24 часа в Украине выявили +646 случаев заражения китайским коронавирусом.