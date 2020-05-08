План выхода из карантина пересмотрят - Ляшко

Ляшко анонсировал изменение плана выхода из карантина / УНИАН

Карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - сказал Ляшко в комментарии LB.ua.

Ляшко уточнил, что решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают".

По словам главного санитарного врача, вполне возможно, что детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Ляшко добавил, что сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", - добавил Ляшко.

Читайте такжеКарантин с 11 мая в некоторых областях Украины могут усилить - МинздравНапомним, ранее отменить карантин в детских садах с 1 июня предложили народные депутаты от Слуги народа. В частности, они подготовили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое подписали уже 52 нардепа, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, закрытые детсады являются чуть ли не главной проблемой во время карантина из-за коронавируса.

Кравчук обратила внимание на то, что родители раздражены, и вынуждены работать с детьми "на голове".