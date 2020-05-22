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Каким областям не светит ослабление карантина: в МОЗ назвали аутсайдеров

22 мая 2020, 10:28

Многие области Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.

карантин
Многие области Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений / УНИАН

В Украине практически половина областей не готова перейти ко 2-му этапу ослабления карантинным ограничений.

Об этом свидетельствует статистка, опубликованная сайте Министерства здравоохранения.

По данным МОЗ, 12 административно-территориальных единиц Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.

Не готовы в дальнейшем снимать ограничения:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Город Киев;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Закарпатская область.

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Готовы ко 2-му этапу смягчения карантина:

  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Кировоградская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.
/ Минздрав

Напомним, в Украине зафиксировано 20 тыс. 148 случаев заболевания COVID-19.С начала пандемии COVID-19 в Украине умерли 588 человек.Выздоровели 6 тыс. 585 жителей Украины.

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