Каким областям не светит ослабление карантина: в МОЗ назвали аутсайдеров

Многие области Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.
В Украине практически половина областей не готова перейти ко 2-му этапу ослабления карантинным ограничений.
Об этом свидетельствует статистка, опубликованная сайте Министерства здравоохранения.
По данным МОЗ, 12 административно-территориальных единиц Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.
Не готовы в дальнейшем снимать ограничения:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Город Киев;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Закарпатская область.
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Готовы ко 2-му этапу смягчения карантина:
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Кировоградская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
Напомним, в Украине зафиксировано 20 тыс. 148 случаев заболевания COVID-19.С начала пандемии COVID-19 в Украине умерли 588 человек.Выздоровели 6 тыс. 585 жителей Украины.