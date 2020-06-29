Попасть в Евросоюз по списку: с 1 июля границы откроют для граждан 15 стран - СМИ

Евросоюз с 1 июля открывает границы / Reuters

Евросоюз готовится открыть границы с 1 июля, но не для всех. Комитет постоянных представителей 27 государств - членов ЕС согласовал список стран, для граждан которых Евросоюз откроет с 1 июля свои внешние границы. Украины в нем не оказалось.

Об этом пишет "Российская газета".

В число разрешенных вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

Также попасть в единую Европу могут жители Великобритании. А вот для китайцев поставлены особые условия: границы для них откроют только на условиях взаимности, на что Пекин пока не согласен.

Как подчеркивают в Брюсселе, список был составлен по эпидемиологическому критерию. Окончательный вариант с перечнем государств, чьи жители все же смогут после 1 июля приехать в Европу, официально утвердят в понедельник, 29 июня.

Причем предполагается, что список будут пересматривать раз в две недели, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Добавим, что в Евросоюзе наблюдается снижение числа заболевших, но некоторые страны явно выбиваются из общей тенденции. Так, в Польше и Швеции зафиксировали рост количества инфицированных. Тем не менее жители этих стран могут без проблем путешествовать по Евросоюзу. При этом любое государство из членов ЕС вправе дополнительно, по своему выбору, отказать во въезде на национальную территорию гражданам из одобренных в целом Брюсселем стран.

Читайте такжеУкраинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИНапомним, ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.