Отмена карантина: в Слуге народа выдвинули требование Шмыгалю

"Слуги народа" обратились к Денису Шмыгалю

В Украине необходимо ослабить карантин в тех регионах, "где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно".

Об этом идет речь в обращении трети народных депутатов от Слуги народа к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Как написала в Facebook народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук, "пожар нужно тушить там, где горит".

"То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской – всего 22", – подчеркнула она.

Читайте также"Карантин не для всех!" Ресторан нардепа Тищенко принимает гостей во время пандемии

"Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными. Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризис. Большинство населения фактически осталось без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза", – резюмировала Кравчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу в пятницу, 1 мая.