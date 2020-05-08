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Карантин с 11 мая в некоторых областях Украины могут усилить - Минздрав

8 мая 2020, 12:01

Местные органы власти смогут самостоятельно усиливать ограничения в случае усложнения ситуации, заявил Степанов.

Степанов
Степанов заявил, что в регионах могут усилить карантин / УНИАН

Карантин в Украине с 11 мая будут смягчать, но не во всех областях, заявил глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 8 мая.

По его словам, в некоторых регионах карантин могут усилить.

Министр здравоохранения уточнил, что будет введен адаптивный карантин, при котором местные органы власти смогут самостоятельно усиливать ограничения в случае усложнения ситуации.

"Начиная с 11 мая правительство сделало первое серьезное ослабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Кроме того, согласно нашему законодательству, органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные меры. Именно это и есть адаптивный карантин", - заявил Степанов.

При этом глава Минздрава добавил, что сейчас уже введены элементы адаптивного карантина. Так, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

Кроме того, Степанов уточнил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 и городе Киеве – 46.

Добавим, что общенациональный карантин 2020 продлили до 22 мая. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что после 22 мая карантин в Украине продлят. В то же время премьер-министр подчеркнул, что в своих решениях украинские власти руководствуются данными Всемирной организации здравоохранения.

Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, коронавирус в Украине нашли у 14 195 человек.

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания китайским коронавирусом.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.

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