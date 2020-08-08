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Много тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в Украине

8 августа 2020, 11:11

В Украине за сутки госпитализировали почти 300 человек с диагнозом COVID-19.

Степанов
Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 8 августа, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки в Украине было установлено сразу два антирекорда – по количеству новых случаев (+1489 за сутки) и по количеству госпитализированных (+294).

Степанов напомнил, что в госпитализации нуждаются люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение коронавирусной болезни. Также он обратил внимание на высокое количество умерших за сутки – 27 человек.

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер... Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами", - заявил Степанов.

Читайте такжеКоронавирус в Украине "сорвался с цепи" - за сутки опять почти 1500 случаев зараженияНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

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