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Трем областям Украины "не светит" смягчение карантина: кому не повезет

20 мая 2020, 21:20

В Украине предусматривается 5 этапов смягчения карантина.

Скорая, коронавирус
Предусматривается 5 этапов смягчения карантина / УНИАН

В Украине адаптивный карантин предусматривает смягчение ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, всего будет 5 этапов смягчения карантина.

"Мы вводим признаки эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, а также количество ПЦР и ИФА тестов. На основе этих показателей будут приниматься решения по ослаблению карантина. Всего у нас будет 5 этапов смягчения ограничительных мер ", - цитирует его пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения уточнил, что инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения и должен составлять менее 12 человек на 100 тыс.

"Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 должна быть меньше 50%. А количество ПЦР и ИФА тестов - более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней", - пояснил он.

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Степанов также добавил, что по состоянию на 18 мая не соответствовали необходимым критериям "в основном, области западных регионов": Черновицкая, Волынская и Ровенская.

Напомним, 20 мая Кабинет министров на своем заседании принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.

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