У Зеленского назвали не готовые к смягчению карантина области Украины

Местные власти должны самостоятельно решить вопрос смягчения карантина / УНИАН

В Украине к смягчению карантина не готовы 6 областей.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В частности, речь шла о том, что шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности - это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не соответствуют критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количеству тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других областях позволяют определенные смягчения, однако не обязывают к ним, ведь местные власти должны самостоятельно определить, насколько это возможно.

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Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая ситуацию в регионах.

Как известно в Украине зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.