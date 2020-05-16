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У Зеленского назвали ключевое условие нового этапа ослабления карантина

16 мая 2020, 18:14

Уровень заболеваемости в стране умеренный, подчеркнул Андрей Ермак.

карантин
Уровень заболеваемости в стране умеренный / УНИАН

В Украине следующий этап ослабления карантинных мер запланирован на конец мая, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине он обратил внимание на то, что он состоится, если эпидемическая ситуация в стране будет стабильной.

Кроме того, Ермак также проинформировал дипломатов о ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

"По его словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал сделать новый шаг по ослаблению карантина. После этого Кабинет разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.

Как известно, в Украине 4 мая продлили введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая, однако решили снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

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