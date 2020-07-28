Плюс Болгария и Албания: Украина изменила список стран "красной зоны"

Украина изменила список стран "красной зоны" / Reuters

Коронавирус 2020 по-прежнему влияет на правила путешествий. В частности, Украина увеличила список стран "красной зоны" из-за ситуации с коронавирусом. В перечень опять попали популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 27 июля в "красный список" Украины входит более 60 стран. В нем остаются США, Бразилия, Бельгия, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Беларусь, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

В "зеленом списке" – Турция, Италия, Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Венгрия, Грузия, Австрия, Канада, Гонконг, Таиланд и ряд других стран.

Отметим, те граждане, которые прибывают из стран "красной зоны", должны проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

Читайте такжеВ ВОЗ призвали страны не закрывать границыНапомним, ранее в Украине изменили критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.

Как говорится в постановлении Кабинета министров о продлении карантина, от обязательной самоизоляции освобождаются граждане, которые прибыли из "зеленых" стран.

Выделены признаки, по которым то или иное государство будет считаться эпидемиологически неблагоприятным: