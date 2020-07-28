Плюс Болгария и Албания: Украина изменила список стран "красной зоны"

Те граждане, которые прибывают из стран "красной зоны", должны проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.
Коронавирус 2020 по-прежнему влияет на правила путешествий. В частности, Украина увеличила список стран "красной зоны" из-за ситуации с коронавирусом. В перечень опять попали популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
По состоянию на 27 июля в "красный список" Украины входит более 60 стран. В нем остаются США, Бразилия, Бельгия, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Беларусь, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.
В "зеленом списке" – Турция, Италия, Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Венгрия, Грузия, Австрия, Канада, Гонконг, Таиланд и ряд других стран.
Отметим, те граждане, которые прибывают из стран "красной зоны", должны проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.
Читайте такжеВ ВОЗ призвали страны не закрывать границыНапомним, ранее в Украине изменили критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.
Как говорится в постановлении Кабинета министров о продлении карантина, от обязательной самоизоляции освобождаются граждане, которые прибыли из "зеленых" стран.
Выделены признаки, по которым то или иное государство будет считаться эпидемиологически неблагоприятным:
- количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;
- прирост новых случаев COVID-19 за последние 14 дней в сравнении с предыдущими 14 днях составляет более 30 процентов.