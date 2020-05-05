Украина в изоляции: Шмыгаль шокировал новыми сроками продления карантина

Украину ждет новое продление карантина / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о перспективах общенационального карантина в Украине.

По его словам, карантин в Украине будет продлен и после 22 мая. Именно эти сроки накануне были утверждены решением Кабмина.

В то же время премьер-министр уточнил, что в своих решениях украинские власти руководствуются данными Всемирной организации здравоохранения.

"Скорее всего, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, карантин будет продлен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью и тем, как люди выздоравливают", - добавил Шмыгаль в эфире Украинского радио.

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Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

Как известно, в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантина в Украине.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.