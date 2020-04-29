Украина переходит на адаптивный карантин: в Кабмине объяснили, в чем суть

Адаптивный карантин можно будет усиливать локально / УНИАН

После 11 мая в Украине будут использовать инструмент адаптивного регионального карантина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - сказал он в ходе заседания правительства.

"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться", - подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что "адаптивный карантин" можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания COVID-19.

"Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая. Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма", - добавил Шмыгаль.

Читайте такжеЗакроют рынки: в Минздраве поставили жесткое условие по смягчению карантина

Как известно, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.