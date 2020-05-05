Украинцев могут оставить на карантине до сентября

Карантин в Украине могут снова продлить / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, а о его полной отмене можно будет говорить в июне или июле, а может даже и не раньше сентября. Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"...хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - написал Мокан в Facebook.

По его словам, если сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой.

"Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия", - добавил он.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантина в Украине.

Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем ста тысячам жертв.