Украинцы рискуют нарваться на продление карантина: врач рассказал об опасности

Всплеск заражений COVID-19 неминуемо приведет к продлению карантина / УНИАН

По мнению врача-инфекциониста Дмитрия Дударя, в Украине существует вероятность продления карантина.

Он подчеркнул, что после майских праздников в Украине может произойти вспышка заболеваемости коронравирусом.

Как уточнил он в комментарии Obozrevatel, такой вариант не исключен в случае, если украинцы пренебрегут карантином и отправятся массово отдыхать на море.

"Если поедут люди, то у нас через пять-семь дней будет много больных", - спрогнозировал Дударь.

Медик добавил, что новый всплеск заражений COVID-19 неминуемо приведет к продлению карантина.

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Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем 140 тысячам жертв.