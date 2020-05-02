Досрочная отмена карантина: в Минздраве дали адский прогноз

В Украине профилактические мероприятия дали свой результат

В Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем ста тысячам жертв, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", - написал он в Facebook, сопроводив свое сообщение соответствующими графиками.

При этом он обратил внимание на то, что украинцам нужно включить "тумблер терпения", чтобы выйти из карантина вовремя.

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"Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – рассказал врач.

Он напомнил, что в Минздраве уточняют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, кафе, автомойках, торговли хозяйственными товарами, оказании адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Их планируют опубликовать на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

Напомним, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.