Никаких ослаблений карантина: Киев и 8 областей не могут выбраться из "пропасти" коронавируса

Эпидемическая ситуация в части регионов страны не соответствует установленным критериям.
Коронавирус в Украине "сорвался с цепи" - за последнюю неделю в стране зафиксировали ряд антирекордов. По состоянию на субботу, 8 августа, Киев и 8 областей Украины не могут ослабить карантин, так как эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По информации ведомства, перейти к следующему этапу ослабления карантина не могут:
- Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;
- Киевская область - превышена динамика;
- Волынская область - превышен процент выявления новых больных,
- Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;
- Одесская область - превышены процент выявления и динамика;
- Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;
- Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;
- Черниговская область - превышен процент обнаружения;
- Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.
Отметим, по состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 79 750 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в Украине поставили +1489 новых диагнозов.
Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.
Читайте такжеШмыгаль отреагировал на ухудшение ситуации с коронавирусомНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Об этом сказано в сообщении на сайте президента.
Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.