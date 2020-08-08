Никаких ослаблений карантина: Киев и 8 областей не могут выбраться из "пропасти" коронавируса

В Минздраве назвали регионы, где нельзя ослаблять карантин / УНИАН

Коронавирус в Украине "сорвался с цепи" - за последнюю неделю в стране зафиксировали ряд антирекордов. По состоянию на субботу, 8 августа, Киев и 8 областей Украины не могут ослабить карантин, так как эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По информации ведомства, перейти к следующему этапу ослабления карантина не могут:

Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;

Киевская область - превышена динамика;

Волынская область - превышен процент выявления новых больных,

Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;

Одесская область - превышены процент выявления и динамика;

Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;

Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;

Черниговская область - превышен процент обнаружения;

Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.

Коронавирус в Украине - статистика / скриншот Минздрав

Отметим, по состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 79 750 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Украине поставили +1489 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.

Читайте такжеШмыгаль отреагировал на ухудшение ситуации с коронавирусомНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.