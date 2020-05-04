Смягчение карантина: в Минздраве резко ответили взбунтовавшемуся мэру Черкасс

Максим Степанов оценил смягчение карантина в Черкассах / УНИАН

Органы местного самоуправления не имеют полномочий принимать решение в отношении карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о юридической части - то согласно закону об инфекционных болезнях - четко определено, что введение карантина на территории страны - это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому это (решение горисполкома Черкасс о смягчении карантина) как минимум нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления не существует таких полномочий", - подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга.

По его мнению, решения, которые принимаются на местах по ослаблению карантина, являются "чисто политическими" и не основываются на анализе многих факторов по эпидемиологической ситуации.

Читайте также"Мэр-флюгер": Бондаренко-сталиниста ткнули носом в двойные стандарты"Когда мы говорим о каком-либо ослаблении карантина - я могу рассказать о том, каким образом это происходит в Минздраве. Это решение не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами, Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов. Мы смотрим на международную практику, каким образом выходили из карантина в разных странах, и потом уже на основе советов от наших специалистов - каким образом и как мы можем выходить из карантина - мы делаем те или иные предложения", - отметил он.

Министр здравоохранения пояснил, что при этом учитываются показатели заболеваемости, каким образом происходит течение болезни в зависимости от региона и тестирований: "Берутся много факторов - я считаю, что именно такой способ является правильным. Так как речь идет о здоровье и жизни украинцев, и я очень четко осознаю свою ответственность, когда мы делаем то или иное предложение. Потому что за нашими решениями стоит здоровье наших украинцев".

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"Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов - мне неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались - видимо, это чисто политические решения с четким пониманием, что с 11 мая всем понятно, и мы уже это говорили - что мы будем предлагать смягчения карантинных мероприятий", - добавил Степанов.

Напомним, с 30 апреля горисполком Черкасс решил смягчить карантин. Городской голова Анатолий Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мер.