"Каждые 10 дней": в Минздраве сделали неожиданное заявление о смягчении карантина

В Украине ситуация с карантином разная по областям / УНИАН

Каждые десять дней Украина может переходить на другой этап карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул глава Минздрава в интервью ВВС Украина, каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии.

При этом министр здравоохранения уточнил, что во внимание берется уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семи дней к семи предыдущим дням, заполненность коек в больницах.

"22 мая у нас этап, на котором мы можем разрешить работу детсадов, гостиниц, транспорта, проведения определенных спортивных мероприятий без зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются. Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал сделать новый шаг по ослаблению карантина. После этого Кабинет разрешил возобновить работу непродовольственных рынков.

Как известно, в Украине 4 мая продлили введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая, однако решили снять ряд запретов, начиная с 11 мая.