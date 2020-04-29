Закроют рынки: в Минздраве поставили жесткое условие по смягчению карантина

В Украине будут контролировать соблюдение карантинных мер на рынках / podrobnosti.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о подготовке к возобновлению работы некоторых продовольственных рынков в Украине.

Во время онлайн-брифинга он подчеркнул, что соблюдение карантинных мер на рынках будет контролировать Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов, в случае выявления нарушений служба будет принимать решение о закрытии рынков.

"У нас есть соответствующий орган в государстве - Госпродпотребслужба, которая вместе с другими ведомствами, но она является основной, должна контролировать в том числе соблюдение в данном случае карантинных мер на продовольственных рынках. То есть, контролем за тем, чтобы все происходило в рамках тех правил, которые будут установлены правительством, будет заниматься Госпродпотреслужба", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее сообщалось о подготовке проекта постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.