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В Украине изменили правила карантина: как теперь будут жить регионы

12 августа 2020, 16:06

Вместо четырех показателей, по которым устанавливают карантинные зоны, теперь будет три, решило правительство.

Карантин 2020 в Украине изменили - что убрали
Карантин 2020 в Украине изменили - что убрали / УНИАН

Карантин в Украине будет работать по новым правилам: на заседании 12 августа правительство решило сократить количество показателей, по которым определяют уровень заболеваемости в областях, заодно определяя красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны.

Теперь вместо четырех показателей, по которым устанавливают зоны, будет три – за счет объединения двух критериев в один.

Карантин в Украине – что поменялось

Ранее уровень угрозы определялся по четырем показателям:

  • количество коек;
  • количество тестирований;
  • число случаев;
  • динамика роста количества случаев Covid-19.

Показатели по койко-местам и количеству тестов остались – а вот компанию им составит новый критерий.

Читайте такжеБунтующие областные центры выведут из "красной" зоны карантина: в МОЗ назвали причину"Третий показатель, который мы ввели вместо двух – это уровень новых больных в административно-территориальных единицах, который считается на 100 тысяч. То есть за четырнадцать дней новые случаи на 100 тысяч населения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он считает, что "это будет понятнее".

По новым критериям, среднее количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. А показатель заболеваемости коронавируса за четырнадцать дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости (то есть 40 случаев на 100 тысяч населения за указанный период).

При этом в области устанавливается:

  • оранжевый уровень опасности – если уровень загруженности коек в медицинских учреждениях по всему региону пять дней подряд составляет 50% и более;
  • красный уровень – если превышает 70%.

"Комиссия ТЭБ и ЧС принимает решение об установлении уровня эпидемической опасности каждые семь дней. Решение об ослаблении красного, оранжевого и желтого уровней эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней", – напомнил чиновник.

Как сообщалось, карантин в Украине не готовы ослабить 10 территорий: по состоянию на 12 августа, здесь показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 остаются намного выше нормы.

Напомним, по состоянию на 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433.

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