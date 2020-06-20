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Притеснять за нарушение карантина: в Украине начинают жёстко проверять транспорт и общепит

Зеленский заявил, что в случае несоблюдения карантина, заведения должны нести ответственность.

20 июня 2020, 15:12
карантин в Украине
Правоохранители начнут усиленные проверки транспорта / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ежедневно покоряет новые высоты. В связи с этим карантин продлили до 31 июля. На следующей неделе правоохранители начнут усиленные проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Об этом в субботу, 20 июня, шла речь между представителями украинской власти на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Офиса президента.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта относительно соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае несоблюдения карантина, заведения должны нести ответственность.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что силовики провели 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Они выявили 703 нарушения, связанных с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Отметим, коронавирус в Украине взял новую высоту - по состоянию на утро субботы, 20 июня, выявили 35 825 случаев заражения.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +841 новый случай заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +9.

16 406 человек победили злую болезнь - за сутки +373.

Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявлениеНапомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что через 10 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, которые требуют заведения", - сказал Тимошенко.

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