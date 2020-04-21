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Новая дата не окончательна: карантин в Украине могут продлить до 19 мая

21 апреля 2020, 15:36

После 12 мая карантин могут продлить еще на неделю. Но и этого срока не хватит для борьбы с инфекцией, зато можно будет постепенно запускать экономику.

карантин
12 мая - это минимальный срок продления карантина в Украине / УНИАН

Продление карантина до 12 мая не будет окончательным. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Игорь Марков.

"В продлении карантина есть прямой смысл. Любая респираторная эпидемия продолжается не менее 2 месяцев – это подтверждают и предыдущие эпидемии гриппа в Украине, и эпидемия COVID-19 в Китае. Поэтому 8-10 недель – это нормальный период для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Еще в марте я говорил, что карантин в Украине должен продлиться до 15 мая. И думаю, что 12 мая – это минимальный срок и позднее его могут продлить еще на неделю. Но даже этого продления будет недостаточно для того, чтобы эпидемия закончилась, однако достаточно для того, чтобы постепенно подключать какие-то элементы послабления, чтобы экономика окончательно не умерла", - отметил Марков.

Читайте такжеКогда закончится карантинИгорь Марков уточнил, что пик заболеваемости, который власти прогнозируют вначале мая, напрямую связан с посещением украинцами храмов на Пасху и Вербное воскресенье, а потому всплеск заболеваемости действительно еще впереди.

По его мнению, конец кризиса наступит тогда, когда появится вакцина. "Коронавирус, в отличие от вируса гриппа, не имеет сезонности. Например, грипп, независимо от того, соблюдался ли карантин, буйствовал в Украине в феврале-марте, с COVID-19 история иная – он всесезонный. Потому как только появится вакцина, только тогда можно будет предположить, что все в безопасности. А до этого может и вторая волна, и третья. Не думаю, что вакцины придется ждать год или полтора года – она может появится уже до конца 2020 года, так как сроки ее разработок ускорены по аналогии с вакциной от свиного гриппа, которая появилась через 1,5 месяца после начала эпидемии", - считает инфекционист.

Напомним, Кабмин собирается продлить карантин до 12 мая.

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