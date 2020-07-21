Киев и популярный курорт вырвались из лап карантина

Карантин 2020 в Украине разрешили ослабить Одесской области и Киеву / УНИАН

Карантин в Украине 21 июля разрешили ослабить Киеву и Одесской области. Здесь коронавирус отступил, динамика заболевания улучшилась, констатировал Минздрав.

При этом в 7 областях карантинные нормы остаются старыми. Это Винницкий, Волынский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Львовский, Харьковский и Черниговский регионы. При этом в Ивано-Франковской и Львовской областях наблюдается превышение процента выявления новых случаев Covid-19 и динамики заболевания.

Негативная динамика фиксируется в Винницкой области. А на Закарпатье превышена норма загруженности коек для пациентов с COVID-19, на Черниговщине отмечается низкий процент охвата тестированием.

Ранее украинские ученые спрогнозировали, какие регионы Украины ждет новый удар COVID-19. В НАН спрогнозировали, где будет больше всего фиксироваться больных коронавирусом.

Напомним, инфекционист заявил, что карантин в Украине нужно серьёзно усилить. Вскоре будет вторая волна коронавируса, а у нас еще первая не закончилась, обратила внимание врач.