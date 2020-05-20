Возобновление работы метро, детсадов и отелей: в Кабмине приняли важное решение

Премьер-министр Денис Шмыгаль

В среду, 20 мая, Кабинет министров на своем заседании рассмотрел вопрос относительно дальнейшего смягчения карантина в Украине.

Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.

В частности, Кабмин решил, что в Украине с 22 мая открывается городской и пригородный транспорт, разрешается работа отелей (без ресторанов и бассейнов), а также спортивных мероприятий без зрителей.

Кроме того, с 25 мая Кабмин разрешил работу метро и детских садов.

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"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. В областях, где сложная ситуация со вспышками COVID-19, будут вводить локальные ограничения на пассажирские перевозки", – добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, Кабинет министров установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.

"Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах. Это так называемый "адаптивный карантин", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов

Напомним, ранее в коммунальном предприятии Киевский метрополитен рассказали о возможности возобновления пассажирских перевозок с 25 мая.