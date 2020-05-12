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В ВОЗ призвали страны готовиться к новой вспышке коронавируса

12 мая 2020, 08:35

Страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

коронавирус
ВОЗ призвала страны готовиться к новой вспышке коронавируса / pixabay,com

Коронавирус в мире убил 287 000 человек по состоянию на 12 мая, а количество случаев заражения превышает 4 256 000. 

В то же время многие европейские страны начиная с 11 мая начали отменять карантин из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения предостерегла некоторые страны от того, что они снимают ограничительные мероприятия, не подготовившись при этом к предотвращению новых вспышек COVID-19.

Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школу, а Великобритания обозначила планы возобновить работу экономики.

В ВОЗ предупреждают, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

"Я очень обеспокоен тем, что некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих нескольких месяцев", - заявил директор международной организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Радио свобода.

Читайте такжеЕвропа оживает: Германия, Франция и Германия начали отменять карантинНапомним, ранее сообщалось, в России в разгар пандемии Covid-19 сворачивают карантин.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики, в том числе энергетику, сельское хозяйство и промышленность.

Российский лидер разрешил, чтобы руководители регионов в зависимости от ситуации смогли смягчать или ужесточать ограничения. Также местные власти имеют право полностью остановить работу предприятия, которое нарушает эпидемиологические нормы.

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