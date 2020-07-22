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Грузия продлила запрет на авиасообщение – до какого числа

Авиасообщение Украина – Грузия по-прежнему под запретом, всем путешественникам придется перенести свои поездки.

22 июля 2020, 20:29
Карантин 2020 - Запрет на авиасообщение с Грузией продлен - новая дата
Карантин 2020 - Запрет на авиасообщение с Грузией продлен: новая дата / 1zoom.ru

Несмотря на обещание, что отдых в Грузии должен быть доступен с 1 августа – местные власти продлили запрет на международное авиасообщение еще на месяц.

Полететь в Грузию не получится минимум до 1 сентября, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Исключение сделали лишь для трех авиакомпаний, которые будут выполнять прямые рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу.

Ранее были названы самые безопасные страны для туризма. В этот перечень вошла и Грузия.

Напомним, в ЕС официально продлили запрет на въезд украинцев. Как сообщают в Совете ЕС, критерии определения стран, для граждан которых нужно снять ограничение на въезд, включают в себя оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения китайского коронавируса (включая экономические и социальные соображения).

В свою очередь заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему страны Европы не открыли границы с Украиной.

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