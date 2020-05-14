"Надо открывать": Зеленский требует сделать новый шаг по ослаблению карантина

Президент потребовал открыть непродовольственные рынки / УНИАН

Президент Владимир Зеленский высказался о необходимости открытия непродовольственных рынков в Украине.

По словам главы государства, на такой шаг нужно идти при условии соблюдения соответствующих противоэпидемических мер безопасности.

Как подчеркнул президент во время традиционного совещания с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавируса, вопрос открытия непродовольственных рынков требует решения.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - добавил Зеленский.

Читайте такжеНовый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что ближайшие дни станут определяющими в вопросе смягчения противоэпидемиологических мер.

Как известно всего за все время пандемии в Украине заболели COVID-19 16 тысяч 847 человек. При этом выздоровели 4 тысячи 143 человека, а летальных случаев - 456.