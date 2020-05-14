"Надо открывать": Зеленский требует сделать новый шаг по ослаблению карантина

Рынки будут открывать при условии соблюдения противоэпидемических мер безопасности.
Президент Владимир Зеленский высказался о необходимости открытия непродовольственных рынков в Украине.
По словам главы государства, на такой шаг нужно идти при условии соблюдения соответствующих противоэпидемических мер безопасности.
Как подчеркнул президент во время традиционного совещания с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавируса, вопрос открытия непродовольственных рынков требует решения.
"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - добавил Зеленский.
Читайте такжеНовый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать
Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что ближайшие дни станут определяющими в вопросе смягчения противоэпидемиологических мер.
Как известно всего за все время пандемии в Украине заболели COVID-19 16 тысяч 847 человек. При этом выздоровели 4 тысячи 143 человека, а летальных случаев - 456.