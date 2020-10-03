Карантин готова ослабить только одна область в Украине

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью обстоит в шести регионах / УНИАН

По состоянию на субботу, 3 октября, карантин в Украине готов ослабить только один регион. Наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавируса остается в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В Кировоградской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составляет 19,9 - это ниже базового показателя, который равен 40. Кроме того, в области заполнено менее половины койко-мест в больницах для пациентов с Covid-19.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью обстоит в шести регионах:

Тернопольская область - 304,2 случая на 100 тысяч населения (за 14 дней);

Черновицкая область - 227,7;

Харьковская область - 212,9;

Ровенская область - 168,6;

Сумская область - 187,4;

Киев - 165,4.

moz.gov.ua

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