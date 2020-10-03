Карантин готова ослабить только одна область в Украине

Речь идет о Кировоградской области.
По состоянию на субботу, 3 октября, карантин в Украине готов ослабить только один регион. Наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавируса остается в Кировоградской области.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
В Кировоградской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составляет 19,9 - это ниже базового показателя, который равен 40. Кроме того, в области заполнено менее половины койко-мест в больницах для пациентов с Covid-19.
Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью обстоит в шести регионах:
- Тернопольская область - 304,2 случая на 100 тысяч населения (за 14 дней);
- Черновицкая область - 227,7;
- Харьковская область - 212,9;
- Ровенская область - 168,6;
- Сумская область - 187,4;
- Киев - 165,4.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз Covid-19.
- Коронавирус в Киеве не утихает - за минувшие сутки обнаружен еще +441 новый случай заражения Covid-19. По состоянию на субботу, 3 октября, в столице уже 24 043 зараженных коронавирусом.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
- Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.
- Коронавирус 2020 убил уже третьего маленького украинца – в этот раз жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области. У мальчика была онкологическая патология.
Автор: Анна Багрий