Люди или экономика: историк объяснил, чем жертвовать в борьбе с Ковид-19

Карантин или доходы экономики - чем жертвовать в борьбе с Ковид-19 / УНИАН

Вводить карантин и спасать людей или спасать экономику за счет людских жизней – какой вариант историческая практика указывает как более верный, пояснил эксперт.

Правильную модель в борьбе с коронавирусом выбрал Запад. Ранее США уже опробовали ее во время пандемии испанки – и тогда она доказала свою эффективность.

Во время любых эпидемий в приоритете должна быть жизнь человека, а не экономика, пояснил российский историк Андрей Зубов в интервью одному из украинских СМИ. Всё, что разрушено – можно восстановить, а воскресить человека – нельзя.

"Во время испанки сто лет тому назад в США были два варианта отношения к пандемии. Отдельные штаты решили сохранить экономику и не вводили строгий карантин. А другие сохранили людей даже ценой разрушения хозяйства, но когда пандемия закончилась, они быстро восстановили промышленность", – заверил историк.

Он подчеркнул, что кризис был намного разрушительнее там, где погибло больше людей.

"Сейчас Запад тоже как бы махнул на экономику и в первую очередь заботится о сохранении людей. Это правильная модель", – резюмировал эксперт.

Ранее в Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине в течение ближайшего месяца. Пик новых случаев коронавируса в нашей стране за день должен приходиться на 2-5 мая, а пика летальных исходов от COVID-19 стоит ожидать 3-8 мая.

Напомним, всего в мире выявили более 2 млн 400 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. За последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине зараза убила 151 человека.