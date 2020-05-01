Карантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020

Карантин, индексация пенсий, открытие рынков – что меняется в мае 2020 / УНИАН

Украинцы возлагают на май большие надежды: они ждут отмены карантина, открытия продовольственных рынков и новых выплат от правительства.

Главред разобрался, что в Украине меняется в мае 2020 года.

Карантин в Украине

Карантин в Украине ввели с 11 марта ради предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

После 11 мая Украина переходит на адаптивный карантин.

Уже известно, что Украина будет выходить из карантина в пять этапов:

парки и розничная торговля;

подготовка к ВНО и отели;

детские площадки и пассажирские перевозки в пределах области;

метро и общественный транспорт;

отмена остальных ограничений.

Детальнее читайте в нашем материале Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов.

Премьер-министр Денис Шмигаль опубликовал своеобразный свод правил, по которым должны будут жить украинцы после смягчения карантина:

Открытие рынков в Украине

Кабмин разрешил работу рынков с 1 мая. При этом мониторинг работы рынков будет проходить ежедневно.

Посещать рынки можно только в масках и лишь после бесконтактного измерения температуры.

Количество покупателей ограничено – 1 покупатель на 10 квадратных метров.

Из других требований – наличие антисептиков, дезинфекция поверхностей, защитные экраны между продавцами и ряд других.

Индексация пенсий в Украине в мае 2020 года

В мае размер пенсии в Украине должен вырасти в среднем на 260 грн.

"Перерасчет пенсий проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11", – пояснил Пенсионный фонд Украины.

Как вырастут пенсии в Украине в мае 2020:

Индексация трудовых пенсий – минимальная пенсия вырастет с 1889 грн до 2097 грн; Доплата к пенсиям – ежемесячная надбавка в 500 грн для пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Для лиц, у которых страховой стаж составляет 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) – минимальный размер пенсии подняли до 2100 грн.

Цена на газ в Украине мае 2020

Украинцы за газ платят по двум платежкам. Тариф в первой платежке, то есть за потребленный газ, одинаковый для всех – 3,71 грн за куб потребленного газа.

Тариф во второй платежке, то есть за транспортировку, индивидуален для каждой области и областного района. Наглядно видно, сколько заплатят за транспортировку газа жители разных городов Украины в мае 2020 (актуальные на май цифры выделены синим цветом) – на картинке:

Цена на газ в Украине мае 2020 / 24 канал

Договоры на коммунальные услуги

До 1 мая 2020 года украинцы должны были определиться с формой управления своими домами и моделью договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг.

Если совладельцы многоквартирного дома самостоятельно не выбрали одну из моделей организации договорных отношений до 1 мая 2020 года – между каждым совладельцем и исполнителем соответствующей коммунальной услуги заключается индивидуальный договор. Туда не входит плата за обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома.

Текущий и капитальный ремонты сетей, их техническое обслуживание совладельцы будут осуществлять за свой счет. Ответственность за содержание сетей лежит на самих совладельцах. Если они никого не уполномочили на содержание сетей, никто этого делать не будет.