Отдых на море 2020: в какие страны и когда могут попасть украинцы

Карантин из-за коронавируса - какие страны и как пускают украинцев / 1zoom.ru

Коронавирус в Украине стремительно набирает темпы: по состоянию на 1 июля, в Украине зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом.

В результате Евросоюз закрывает границы для украинских туристов.

В каких странах отдых на море 2020 остается доступным для украинцев, сообщает Европейская правда.

Как попасть в ЕС – для украинцев осталась лазейка

У жителей Украины – именно жителей, а не граждан – еще остается шанс пересечь границу Шенгена. По новым эпидемическим критериям, имеет значение не паспорт туриста, а его место проживания в последние недели и месяцы.

Например, у украинцев, которые живут в Грузии и оттуда путешествуют в ЕС, не будет проблем с пересечением границы Евросоюза.

При этом виза по-прежнему не нужна: действие безвиза никто не останавливал.

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Выехать в ЕС: для кого сделали исключения

Евросоюз определил ряд категорий исключений для путешественников из Украины в период карантина:

сезонные работники,

украинские студенты, которые едут поступать в европейские вузы.

Отдых в Хорватии 2020

Всех туристов Хорватия отнесла в категорию "гостей, визит которых важен из соображений экономической безопасности" страны.

Теперь для въезда в Хорватию достаточно показать распечатанное подтверждение бронирования номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме.

Попасть в Хорватию можно:

либо на самолете (чартерным рейсом от туристических компаний),

либо на автомобиле транзитом через Венгрию (этот путь пока работает).

Главное – распечатать бронь отеля.

Отдых в Албании 2020

В албанскую столицу Тирану летают рейсы МАУ, SkyUp и Jonika. Либо можно доехать на авто через Косово (придется пересекать границы Венгрии и Сербии).

Отдых в Черногории 2020

Сюда украинцев пускают с отрицательным результатом "свежего" теста на SARS-CoV-2 (тест должен быть сдан не позднее 72 часов до пересечения границы, а результаты получены не более чем за 48 часов до того). Его придется делать в аккредитованных лабораториях.

Отдых в Турции 2020

Туристы, которые летят на отдых Турции, должны учесть новое требование.

"По прилету в Турцию с вас потребуют страховку, покрывающую лечение от COVID-19", – уточнил посол Украины Андрей Сибига.

Детальнее читайте в материале Отдых в Турции: отели перечислили главные требования к туристам.

Отдых в Египте 2020

Египет вошел в "красную зону" – то есть по возвращении в Украину придется отсидеть дома двухнедельную изоляцию. Плюс высок сам риск заразиться коронавирусом.

Отдых в Грузии 2020

Отдых в Грузии должен быть доступен с 1 августа.