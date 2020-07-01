Отдых на море 2020: в какие страны и когда могут попасть украинцы

Коронавирус в Украине стремительно набирает темпы: по состоянию на 1 июля, в Украине зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом.
В результате Евросоюз закрывает границы для украинских туристов.
В каких странах отдых на море 2020 остается доступным для украинцев, сообщает Европейская правда.
Как попасть в ЕС – для украинцев осталась лазейка
У жителей Украины – именно жителей, а не граждан – еще остается шанс пересечь границу Шенгена. По новым эпидемическим критериям, имеет значение не паспорт туриста, а его место проживания в последние недели и месяцы.
Например, у украинцев, которые живут в Грузии и оттуда путешествуют в ЕС, не будет проблем с пересечением границы Евросоюза.
При этом виза по-прежнему не нужна: действие безвиза никто не останавливал.
Читайте такжеКуда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев
Выехать в ЕС: для кого сделали исключения
Евросоюз определил ряд категорий исключений для путешественников из Украины в период карантина:
- сезонные работники,
- украинские студенты, которые едут поступать в европейские вузы.
Отдых в Хорватии 2020
Всех туристов Хорватия отнесла в категорию "гостей, визит которых важен из соображений экономической безопасности" страны.
Теперь для въезда в Хорватию достаточно показать распечатанное подтверждение бронирования номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме.
Попасть в Хорватию можно:
- либо на самолете (чартерным рейсом от туристических компаний),
- либо на автомобиле транзитом через Венгрию (этот путь пока работает).
Главное – распечатать бронь отеля.
Отдых в Албании 2020
В албанскую столицу Тирану летают рейсы МАУ, SkyUp и Jonika. Либо можно доехать на авто через Косово (придется пересекать границы Венгрии и Сербии).
Отдых в Черногории 2020
Сюда украинцев пускают с отрицательным результатом "свежего" теста на SARS-CoV-2 (тест должен быть сдан не позднее 72 часов до пересечения границы, а результаты получены не более чем за 48 часов до того). Его придется делать в аккредитованных лабораториях.
Отдых в Турции 2020
Туристы, которые летят на отдых Турции, должны учесть новое требование.
"По прилету в Турцию с вас потребуют страховку, покрывающую лечение от COVID-19", – уточнил посол Украины Андрей Сибига.
Детальнее читайте в материале Отдых в Турции: отели перечислили главные требования к туристам.
Отдых в Египте 2020
Египет вошел в "красную зону" – то есть по возвращении в Украину придется отсидеть дома двухнедельную изоляцию. Плюс высок сам риск заразиться коронавирусом.
Отдых в Грузии 2020
Отдых в Грузии должен быть доступен с 1 августа.