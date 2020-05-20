Украина открывает границы: список стран и кто составил исключение

Карантин из-за коронавируса – Украина открывает границы. Но не все / Vse42

Украина открывает границы: в ближайшее время заработают еще 66 пунктов пропуска со стороны Молдовы и Евросоюза. А вот работа КПП на границе с Россией и Беларусью по-прежнему будет ограничена.

Как пояснил министр внутренних дел Арсен Аваков, власти намерены восстановить полноценное пограничное движение на границе с Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией и Молдовой. Кабмин уже утвердил соответствующее решение.

Что касается России и Беларуси, то отказ открыть данное направление объяснили эпидемической ситуацией в этих странах.

Ранее стало известно, какие страны открывают границы для туристов, появился список. Многие европейские страны планируют открывать границы уже с 15 июня.

Напомним, с 27 марта 2020 Украина закрыла границы для пассажирского транспорта – речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать.

Позднее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях и когда Украина откроет границы. По его словам, Киев ориентируется на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Украине, а также на соответствующие решения в других странах Европы.