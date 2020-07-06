УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Испания и Израиль значительно усилили карантин

В странах фиксируют увеличение количества инфицированных Covid-19.

6 июля 2020, 23:14
Карантин, самоизоляция
Коронавирус не отступает / УНИАН

В Израиле правительство приняло решение вернуть в стране жесткий карантин по причине роста заболеваемости коронавирусом.

"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется — это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", — цитирует The Jerusalem Post премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По информации властей, в стране закрывают, спортивные залы, бассейны, клубы, бары, летние лагеря.

Также вводятся такие ограничения:

  • в ресторанах могут находиться до 20 человек внутри, до 30 – снаружи;

  • в синагогах – до 19 человек;

  • запрещены культурные мероприятия;

  • спортивные мероприятия можно проводить без болельщиков;

  • в автобусах могут находиться до 20 человек (все окна должны быть открыты);

  • сборы – до 20 человек, все должны быть в масках и в двух метрах друг от друга;

  • государственные учреждения – 30% персонала должно работать удаленно.

Приняли решение усилить карантин и власти Испании. В частности, район Ла Маринья будет разрешено покидать только тем, кто едет на работу,

Введены следующие правила:

  • собрания численностью больше 10 человек запрещены;

  • на улице местные жители обязательно должны носить маски;

  • чиновники связали местные вспышки с барами, поэтому их вместимость будет ограничена на 50%.

Аналогичные меры ужесточения карантина ввели в пределах города Льейда в Каталонии.

Напомним, во Львовской области решили ослабить карантинные ограничения.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

коронавирус новости эпидемия коронавируса пандемия карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Испания и Израиль значительно усилили карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:14
Испания и Израиль значительно усилили карантин
22:59
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
22:33
Ученые назвали внезапную причину смерти от Covid-19 Видео
22:30
В России повязали экс-футболиста из Украины - какой срок светит
22:00
"Путь Януковича": экс-посол США шокировал заявлением о деле Порошенко
21:53
В МИД озвучили неожиданную причину задержания украинцев в Греции Видео
21:40
Бизнес на карантине: ехавшие из Польши заробитчане платили деньги, чтобы попасть в Украину – расследование СМИ
21:26
Во Львовской области ослабили карантин: что теперь разрешено
21:15
"Кирилловка по цене Майами": эксперты шокировали перспективами отпуска в Украине
21:01
Карантин разрушает семьи: психолог назвала группы риска Видео
20:31
"Уважая труд уборщиц": Лукашенко рассекал перед камерами в одних носках Видео
20:31
"Болота вокруг Садового кольца": Турчинов указал РФ на ее земли Видео
20:19
Россия может захватить весь юг Украины: эксперт рассказал, зачем Кремлю новая война
19:59
"Должен уволиться": Смолий поведал подробности встречи с Зеленским
19:48
Вирусолог пояснила, как избежать повторного карантина в Украине
19:31
Махина протаранила будку: поезд попал в аварию из-за халатности
19:28
Черная Вдова станет началом истории новой героини в команде Мстителей
19:11
Когда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки
19:01
Великобритания вводит санкции против ряда россиян
18:57
В МИДе раскрыли стратегию освобождения Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять