Испания и Израиль значительно усилили карантин

Коронавирус не отступает / УНИАН

В Израиле правительство приняло решение вернуть в стране жесткий карантин по причине роста заболеваемости коронавирусом.

"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется — это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", — цитирует The Jerusalem Post премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По информации властей, в стране закрывают, спортивные залы, бассейны, клубы, бары, летние лагеря.

Также вводятся такие ограничения:

в ресторанах могут находиться до 20 человек внутри, до 30 – снаружи;

в синагогах – до 19 человек;

запрещены культурные мероприятия;

спортивные мероприятия можно проводить без болельщиков;

в автобусах могут находиться до 20 человек (все окна должны быть открыты);

сборы – до 20 человек, все должны быть в масках и в двух метрах друг от друга;

государственные учреждения – 30% персонала должно работать удаленно.

Приняли решение усилить карантин и власти Испании. В частности, район Ла Маринья будет разрешено покидать только тем, кто едет на работу,

Введены следующие правила:

собрания численностью больше 10 человек запрещены;

на улице местные жители обязательно должны носить маски;

чиновники связали местные вспышки с барами, поэтому их вместимость будет ограничена на 50%.

Аналогичные меры ужесточения карантина ввели в пределах города Льейда в Каталонии.

Напомним, во Львовской области решили ослабить карантинные ограничения.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.