Испания и Израиль значительно усилили карантин

В Израиле правительство приняло решение вернуть в стране жесткий карантин по причине роста заболеваемости коронавирусом.
"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется — это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", — цитирует The Jerusalem Post премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По информации властей, в стране закрывают, спортивные залы, бассейны, клубы, бары, летние лагеря.
Также вводятся такие ограничения:
в ресторанах могут находиться до 20 человек внутри, до 30 – снаружи;
в синагогах – до 19 человек;
запрещены культурные мероприятия;
спортивные мероприятия можно проводить без болельщиков;
в автобусах могут находиться до 20 человек (все окна должны быть открыты);
сборы – до 20 человек, все должны быть в масках и в двух метрах друг от друга;
государственные учреждения – 30% персонала должно работать удаленно.
Приняли решение усилить карантин и власти Испании. В частности, район Ла Маринья будет разрешено покидать только тем, кто едет на работу,
Введены следующие правила:
собрания численностью больше 10 человек запрещены;
на улице местные жители обязательно должны носить маски;
чиновники связали местные вспышки с барами, поэтому их вместимость будет ограничена на 50%.
Аналогичные меры ужесточения карантина ввели в пределах города Льейда в Каталонии.
Напомним, во Львовской области решили ослабить карантинные ограничения.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.