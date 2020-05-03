Ослабление карантина: в Минздраве сделали важное уточнение

В Украине обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции / УНИАН

В Украине уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми заболеваниями коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что в Украине уже более двух недель заболеваемость COVID-19 находится в рамках от 400 до 600 человек в сутки.

"Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системой", - подчеркнул глава Минздрава в ходе традиционного онлайн-брифинга.

Степанов напомнил, что с 11 мая разрешат гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Однако обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.

Читайте такжеУкраинцы рискуют нарваться на продление карантина: врач рассказал об опасности"Если мы посмотрим на решение ВОЗ, то они дают очень четкий сигнал: опасность находится на очень высоком уровне, поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что все уже позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем следовали советам специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине. И мы очень тщательно прислушиваемся к этим советам, на основе этих советов мы предлагаем, какие смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки мы будем делать", - добавил министр здравоохранения.

Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем 140 тысячам жертв.