Ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения

Домашняя изоляция провоцирует ожирение - ученые / YouTube

Противоэпидемиологические ограничения, введенные по причине пандемии COVID-19, могут привести к эпидемии ожирения. Социальное дистанциирование, стрессы, беспокойство о финансовых вопросах, а также ограничение движения способствует увеличению количества людей, которые страдают от избыточной массы тела.

К такому выводу пришли датские ученые, сообщает EurekAlert!

По мнению исследователей, коронавирусные ограничения должны быть направлены не только на защиту людей от заражения COVID-19, но и учитывать их возможные проблемы с метаболизмом. Отсутствие понимания властей того, как ограничения влияют на метаболическое здоровье, может привести к серьезным последствиям.Читайте такжеУченые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса

"Мы обеспокоены тем, что те, кто формирует политику, не в полной мере понимают, как стратегии, такие, как карантин и закрытие бизнеса, могут способствовать росту ожирения – хронического заболевания с серьезными последствиями для здоровья, но с небольшим количеством вариантов лечения", - считает ученый Кристофер Клемменсен.

Кроме того, как полагают ученые, люди с невысоким уровнем материального достатка вынуждены потреблять высококалорийную еду, которая способствует не насыщению, а наоборот – усилению аппетита.

Также исследователи акцентировали внимание на том, что большую роль в развитии болезни может сыграть социальное дистанцирование. У человека возрастает уровень тревожности – изоляция стимулирует пищевые расстройства и переедание. На это накладывается низкий уровень физической активности, так как большинство людей мало выходят на свежий воздух.

Ученые подчеркивают, что совокупность факторов негативно влияют на метаболическое здоровье человека и могут в перспективе привести к ожирению.Читайте такжеРак кишечника и долголетие: ученые назвали удивительную специю

Ранее на проблему накопления избыточного веса у людей вследствие карантина обратили внимание специалисты кадровой компании DirectlyApply. Эксперты считают, что через 25 лет дистанционный работник станет похож на женщину Сьюзан, которая страдает множеством проблем, включая лишний вес.