Стало известно, кому из граждан Украину упростили въезд в Польшу

В Польшу по-прежнему могут попасть не все категории украинцев / фото: zaxid.net

Украинцам, которые пересекают границу с Польшей на самолете, разрешили не проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Данные изменения приняты с понедельника, 10 августа.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Польше.

Согласно информации дипломатического ведомства, с 10 августа украинцам, прибывшим на территорию Польши на самолете, не нужно будет проходить обязательную самоизоляцию.

"Пассажирам воздушных суден, которые совершают международный перелет в Польшу из аэропорта, который расположен на территории Украины, разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЛяшко рассказал, почему Украина включила Польшу в красную зону

Также могут не проходить самоизоляцию работники сферы пассажирских перевозок, лица, которые получают в Польше образование, а также дипломаты.

Кроме того, обновлен список лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

Кому разрешен въезд на территорию Польши

Супругам и детям граждан Польши

Гражданам, у которых есть на руках карта поляка

Лицам, имеющие вид на постоянное или временное жительство в Польше

Гражданам с легальным разрешением на работу

Лицам, получающим образование

Ученым-исследователям

Гражданам Евросоюза

Напомним, с 1 августа Украина изменила правила въезда на территорию страны в связи с распространением COVID-19. В результате этого Польша попала в список стран красной зоны. Это означает, что прибывшим с территории Польского государства гражданам нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.