Стало известно, кому из граждан Украину упростили въезд в Польшу

Изменения вступили в силу с 10 августа.
Украинцам, которые пересекают границу с Польшей на самолете, разрешили не проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Данные изменения приняты с понедельника, 10 августа.
Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Польше.
Согласно информации дипломатического ведомства, с 10 августа украинцам, прибывшим на территорию Польши на самолете, не нужно будет проходить обязательную самоизоляцию.
"Пассажирам воздушных суден, которые совершают международный перелет в Польшу из аэропорта, который расположен на территории Украины, разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЛяшко рассказал, почему Украина включила Польшу в красную зону
Также могут не проходить самоизоляцию работники сферы пассажирских перевозок, лица, которые получают в Польше образование, а также дипломаты.
Кроме того, обновлен список лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.
Кому разрешен въезд на территорию Польши
- Супругам и детям граждан Польши
- Гражданам, у которых есть на руках карта поляка
- Лицам, имеющие вид на постоянное или временное жительство в Польше
- Гражданам с легальным разрешением на работу
- Лицам, получающим образование
- Ученым-исследователям
- Гражданам Евросоюза
Напомним, с 1 августа Украина изменила правила въезда на территорию страны в связи с распространением COVID-19. В результате этого Польша попала в список стран красной зоны. Это означает, что прибывшим с территории Польского государства гражданам нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.