Инфекционист предупредила: после карантина к полноценной жизни не вернемся

Карантин в Украине необходимо соблюдать долго / УНИАН

Послабление карантинных мер уже появилось на горизонте, однако украинцам рано расслабляться и к прежнему темпу жизни, возможно, вернуться уже не получится.

"Думаю, понятие "жить полноценной жизнью", как мы раньше привыкли,.. пока у нас долго не будет такой возможности", - цитирует УНН врача-инфекциониста Ольгу Голубовскую.

По словам специалиста, ее коллеги надеяться, что с наступлением летней жары вирус снизит интенсивность распространения. Однако даже если бы карантин отменили, меры предосторожности останутся в нашей жизни еще очень надолго.

Как отмечает инфекционист, "во-первых, сама коронавирусная инфекция — сезонная, во-вторых, всё-таки, к температурам он (вирус — ред.) неустойчив, а если будет температура достигать 50 градусов на солнце, то для него это тоже в чём-то губительно действует".

"Я считаю, основное, что нужно соблюдать, даже если будет послабление... Принцип, который нужно будет соблюдать — это всё-таки защищать себя от контакта с бессимптомным носителем, когда человек не знает, что он является (носителем — ред.), или человек с лёгким течением заболевания — тогда человек тоже может этого не знать. Всё-таки нужно будет, даже общаясь на расстоянии, носить какие-то маски и дезинфицировать руки. Тем более пожилым людям, из групп риска. Я не думаю, что нужно будет сразу становиться храбрыми, потому что как только мы начнём послаблять (карантин — ред.), то сразу увидим рост, хоть и небольшой", — подчеркнула инфекционист.

Как ранее сообщалось, сегодня Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 мая, но при этом утвердил перечень некоторых ослаблений.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.